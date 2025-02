Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Giovanni vittima del complotto dei dentisti: a fine puntata si scatena l'inferno

Eccoci ancora nello studio di Marco Liorni. Sì, L', il gioco delle parole e dei loro legami, il quiz in onda su Rai 1 campionissimo in termini di share. Il gioco, soprattutto, della Ghigliottina. Lain questione è quella di mercoledì 26 febbraio. Alla vigilia, il campione qualificato all'ultimo gioco era Alessandro, il quale però, per la seconda volta, non ha centrato il bersaglio grosso, fallendo alla Ghigliottina. Ma nelladi oggi, ecco che Alessandro non ce la fa. A qualificarsi alla Ghigliottina, infatti, è. Campione un po' a sorpresa, soprattutto perché nelle primissime battute della, nel gioco in cui bisogna indovinare le parole mano a mano che si compongono, era incappato in un clamoroso sfondone: al posto di "emoji", aveva risposto "emout".