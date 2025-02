Primacampania.it - Leonardo: visita dei sauditi ieri a Pomigliano e Nola. Potenziali partner della Divisione Aerostrutture

NAPOLI . Ha preso il viaunain Campania di una delegazione saudita presso gli stabilimenti did’Arco edi. Oggi l’itinerario prosegue con le tappe pugliesi di Foggia e Grottaglie. L’incontro mira a esplorare opportunità diship per rilanciare un comparto che negli ultimi anni ha registrato significative perdite economiche. “Perstiamo parlando con i– ha confermato il presidente di, Stefano Pontecorvo – ma anche con altri soggetti per individuare unstrategico”. L’azienda punta a definire un accordo entro marzo, con la possibilità che investitoripossano contribuire a rilanciare il business delle. L’interesse saudita si inserisce in un più ampio quadro di collaborazione tra Italia e Arabia Saudita nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza.