Liberoquotidiano.it - "Lenin aiuterà il turismo": follia comunista a Ischia, celebrano il dittatore sovietico

Il volto di Vladimir Ilich Uljanov, famoso (ahinoi) come, padre della Rivoluzione d'Ottobre che portò alla creazione dell'Unione Sovietica e ispiratore di numerosi partiti comunisti in giro per il mondo, è incastonato tra le pietre di un muretto con tanto di targa commemorativa. Museo archeologico di Villa Arbusto, Lacco Ameno, versante nord-ovest di. Correva l'anno 1910 quando il compagno, durante una minicrociera nel Golfo di Napoli a bordo del traghetto Tiffany e in compagnia dell'ereditiera americana Cindy Morgan, sbarcò sull'isola per trascorrere tre giorni al Grand Hotel Salus tra fanghi e bagni termali. E oggi, 115 anni dopo, l'amministrazione comunale di Lacco Ameno (formalmente una civica), insieme all'associazione Iskra (un giornale socialdemocratico russo, la cui fondazione fu decisa in una riunione clandesitna alla presenza dello stesso), ha voluto omaggiare il rivoluzionarioper il suo soggiorno ischitano con un'installazione dell'artista Paolo May.