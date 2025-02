Sololaroma.it - Legrottaglie: “Avevo l’accordo con la Roma, poi mi ritrovai alla Juventus”

Non sarà di certo stato un giocatore che ha rubato l’occhio per tecnica o giocate spettacolari, ma più un difensore roccioso, ordinato, di quelli che in rosa fanno sempre comodo. Nicolaè stato un fedelissimo del calcio italiano dei primi anni 2000, e dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha prima tentato la carriera di allenatore, con il Pescara unica prima squadra ad averlo “provato”, e poi di dirigente diventando, fino al giugno 2024, head of performance della Sampdoria, al fianco dell’ex compagno di squadra, e allora allenatore, Andrea Pirlo.In un intervista al Corriere della Sera, ha anzitutto ripercorso il tema della fede, a lui molto caro: “Prego e leggo la Bibbia. Mi ci sono avvicinato quando sono andato in prestito al Siena e ho conosciuto il centravanti paraguaiano Tomas Guzman, mi ha avvicinato agli “Atleti di Cristo”.