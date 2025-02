Metropolitanmagazine.it - Le uscite su Disney+ di marzo 2025, da Daredevil a Oceania 2

Se non volete perdervi neanche un’uscita diquesto è l’articolo che fa per voi! Ecco quali sono tutte le nuovesulla piattaforma streamingdi! Anche per questo mese ce n’è per tutti i gusti: cartoni per i bambini (e per gli adulti), molti documentari, una nuova serie con un supereroe e un film molto atteso. Inoltre, questo mese uscirà anche un nuovo film Disney al cinema! Nuove: Born Again – Photo Credits orgoglionerd.it3– Malawi Wildlife Rescue – seconda stagione – docuserie4: Born Again – nuova serie TV5– Primos – serie TV animata122 – film12– Ariel di Disney Jr. – serie TV per bambini12– Port Protection Alaska – ottava stagione – docuserie12– Meet the Pickles: The Making of Win or Lose – documentario19– Star Wars: Young Jedi Adventures – seconda stagione – serie TV animata19– Life Below Zero – docuserie22– Gli animali sono proprio come noi! – docuserie24– David Blaine Do Not Attend – docuserie28– Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio – filmOltre a tutte le new entry sulla piattaforma di, è finalmente arrivato il momento che tanti stavano aspettando.