Universalmovies.it - Le Stelle parlano di Noi | Recensione del k-drama su Netflix

Ledi noi è un’interessante K-disponibile sulla piattaformacon protagonisti Gong Hyo-jin e Lee Min-ho. Questa la nostra.A bordo della ISS, gestita in quel momento dalla Corea del Sud, attracca una navetta con a bordo la nuova comandante della missione, Eve Kim (Gong Hyo-jin), il pilota Santi (Alex Hafner) ed un facoltoso turista spaziale, Gong Ryong (Lee Min-ho).La comandante mal tollera la presenza di Ryong sulla stazione orbitante, lo reputa un immaturo riccone, disposto a spendere milioni pur di poter osservare leda vicino. In realtà Ryong ha una missione da portare a termine per conto del facoltoso suocero, proprietario dell’MZ Group: riuscire a fecondare un ovulo nello spazio. Proprio la creazione della morula sarà il leitmotiv di questa serie.