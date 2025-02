Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 26 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di262025. Ariete Il giorno inizia con sintomi di sonnolenza, come se l'inconscio non volesse affrontare gli impegni e un certo incontro, che però non può essere evitato. Voi dovete spiegare qualcosa a qualcuno. L'ambiente professionale presenta delle ostilità nei vostri confronti che voi ricambiate con prontezza e anche con maggiore presa in giro però un'intesa va trovata prima di venerdì. Venere torbidamente moltiplica le domande e le ansie. L'uomo Ariete, quando è stanco, russa dolcemente. Toro Insofferenti a qualsiasi appunto e richiesta che vi viene fatta, ma è solo effetto della Luna in Acquario, rende vulnerabili.