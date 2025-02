Ilnapolista.it - Le squadre le fanno i calciatori, in panchina puoi avere chi vuoi (anche Conte)

Lele, inchi)A volte il calcio è semplice. Se haiforti tendi a vincere, se sono scarsi no. Poi ci sono mille sfumature, contingenze, casualità. Ha fatto bene il Napolista a ricordarlo in questo mondo ubriaco di retoriche fantacalcistiche.Perché i fatti sono testardi. Il Napoli fino a metà campionato era una squadra fortissima. In rosa 8/11 dell’anno dello scudetto e gente che fa la differenza come McTominay, Buongiorno e un giocatore di levatura internazionale in, David Neres, un lusso inserirlo a partita in corso. L’ingaggio di Antonioe l’acquisto da fuochi d’artificio come Lukaku in linea coerente con un mercato ambizioso e utile a galvanizzare (o almeno rivitalizzare) una tifoseria isterizzata e malconcia dopo l’annus horribilis della passata stagione.