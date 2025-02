Anteprima24.it - Le Serre di Graefer eccezionalmente aperte il 2 marzo per la Domenica al Museo della Reggia di Caserta

Tempo di lettura: 2 minutiI suggestivi spazi dellenel Giardino Inglese deldel MinisteroCultura saranno visitabili dal pubblicoprossima giornata di gratuità. Ladi, al fine di promuoverne la conoscenza e la fruizione degli spazi recentemente riaperti dopo un accurato lavoro di restauro, il 2aprirà leBorboniche e la Serra Moderna dalle 8.30 alle 14.15 con ultimo accesso alle 13.30. L’area si estende per circa 16mila mq, di cui oltre 7mila di vivaio, con espositori, quattroe l’antica scuola botanica. L’accesso avverrà dal cancello sud del Giardino Inglese, nei pressiFontana di Eolo, lungo la Via d’acqua del Parco reale. Saranno formati piccoli gruppi accompagnati in visita dal personale de Ledi. Non è prevista prenotazione.