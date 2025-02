Iodonna.it - Le prime tendenze borse dalla MFW di febbraio 2025

Leggi su Iodonna.it

A passo deciso tra heritage e avanguardia, la Milano Fashion Week svela leche faranno battere il cuore la prossima stagione. Tra debutti attesissimi e ritorni di icone, la settimana della moda meneghina conferma il suo ruolo di protagonista assoluta nel fashion month, dettando le regole dello stile Autunno Inverno2026. Sopratutto in fatto di accessori. La sfilata di Burberry chiude la London Fashion WeekX Dopo New York e Londra, il calendario delle sfilate prosegue la maratona di, che a Milano, nel cuore pulsante del made in Italy, prendono vita attraverso l’accessorio più amato dalle donne.