Le poesie di Cattafi per non lasciare "il fiore incompiuto"

Camaiore (Lucca), 25 febbraio 2025 – Quante volte rimandiamo, “differiamo”, “non per prolungare il giorno / che passa ma per rallentare / quello che arriva”. C'è una stagione, che ritorna, di indugio, una sorta di sosta alla stazione, quando “non si esprime il tempo / sul proprio distillare / ciò che ha perso e dichiarato / acquitrinoso / in fondo al cuore”. Eleonora, che ha vinto il Premio Siae per gli under 35 nell'ambito del Premio Letterario Camaiore – Francesco Belluomini, per il libro Differire il giorno (Marco Saya Editore) . “La raccolta – ha osservato Federico Migliorati - offre una prova di un sapiente dosaggio lessicale e ritmico e svela una corsa frenetica a fronte della quale si fa strada il bisogno di differire ciò che verrà, quel giorno futuro che sta per cominciare”.