LE PAROLE DEL PADRE Baby Buffon e la Repubblica Ceca | Scelta libera

C’è un piccolo nerazzurro che si è preso tanti titoli di giornale in queste ultime settimane. Parliamo di Louis Thomas. E il motivo pare anche scontato: quando si ha un cognome così importante, ogni successo è amplificato da una cassa di risonanza. D’altronde, quando sei il figlio del capitano con più presenze della storia dell’Italia e uno dei portieri più forti della storia, la prima convocazione in prima squadra in Serie B (tra l’altro da Pippo Inzaghi), la doppietta segnata in Primavera contro l’Ascoli, con nel mezzo soprattutto la convocazione da parte della selezione under-18 della., non può non far notizia. A "raffreddare gli animi" è stato proprio ilGigi, capodelegazione dell’Italia con il figlio che giocherà in una nazionale straniera: "Ha fatto una, così come è stata quella di andare al Pisa - ha dichiarato l’ex numero uno al Corriere della Sera – "Il futuro Louis se lo deve costruire senza condizionamenti e senza pressioni".