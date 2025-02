Sport.quotidiano.net - Le pagelle. King, solo un paio di sussulti. Imbrò non pervenuto

Ahmad 8 L’unico frate dotto spedito a leggere un trattato in aramaico. Perché nessuno dei suoi compagni è riuscito ad arrivare in fondo alla prima pagina. I problemi sono arrivati alla duecentesima pagina di questo match perché, finite le forze, anche il ‘genio della lampada’ ha finito le energie ed ha forzato oltre il dovuto nel finale, quando la palla pesava un quintale. Ma va detto che nessuno dei suoi compagni si è preso responsabilità di sollevare Ahmad dal compito del finalizzatore a tutti i costi e comunque, per cui la squadra si è ritrovata con un uomocontro tutti. Fra l’altro si è preso anche il compito di marcare la guardia americana di Orizonovi ad inizio di ripresa. Chiude con 8 su 15 da sotto, 8 su 23 dalla distanza, 5 su 6 nei liberi e 6 rimbalzi. Gli mancavadi dare lo straccdio per terra.