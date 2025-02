Agi.it - Le pagelle del ministero: Italia a due velocità sulla sanità. Veneto al top, male la Calabria

AGI - Solo 13 regioni sono oltre la sufficienza in tutti i parametri di monitoraggio dei Lea, i livelli essenziali di assistenza sanitaria che dovrebbero essere garantiti a tutti i cittadini, mentre 8 sono insufficienti in almeno una delle tre macroaree di valutazione, ossia Prevenzione, Distrettuale e Ospedaliera. È quanto emerge dal rapporto definitivo del Sistema di Garanzia 2023 deldella Salute, predisposto proprio per monitorare l'attuazione dei Lea. La classifica delle regioni:al top Ilè al top di questa speciale classifica, scalzando l'Emilia-Romagna, mentre fanalino di coda è la. Giù la Lombardia, che esce dalla top five, mentre il Lazio si piazza tredicesimo. Complessivamente, il Servizio sanitario nazionale mostra un trend di miglioramento nell'area ospedaliera, mentre è in peggioramento continuo nell'area distrettuale e in quella della prevenzione.