Ilgiorno.it - Le lettere dal carcere della mantide di Parabiago. Ecco cosa ha scritto: dagli ordini dati all’ex marito alla scelta degli avvocati

(Milano), 26 febbraio 2025 – Una serie dimanoscritte inviateMarcello Trifone per fargli pressione sulladel legale e sudire o no al Pubblico ministero. Sono quelle inviate dalda Adilma Pereira Carneiro, la presunta “” brasilianasbarra insieme ad amanti, figlio e amici, i suoi complici secondo l’accusa, per l’omicidio di Fabio Ravasio, l’ultimo compagno di vita investito il 9 agosto scorso mentre era in bicicletta.inviate in cella a Trifone, tutte risalenti al mese di dicembre, e che adesso sono parte integrante del lungo processo che si sta svolgendo in Corte di Assise a Busto Arsizio. Le missive sono state recuperate nella cella di Trifone che le aveva ricevute e poi strappate. “Marcy - scrive Adilma - ma quante volte sei andato dal Pm? Fai attenzione a non firmare nulla.