Le impicc*no Grande Fratello Chiara Cainelli non si regola | la frase choc contro Helena e Amanda

Nel corso dell’edizione 2024 del, le dinamiche tra i concorrenti hanno spesso portato a tensioni e conflitti. In particolare, si è delineata una coalizione composta da, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, che ha manifestato apertamente dissapori nei confronti diPrestes. Le prime avvisaglie di attrito sono emerse quando Zeudi Di Palma ha iniziato a esprimere dubbi sulla sincerità di, soprattutto in relazione al suo riavvicinamento con Javier Martinez. Zeudi ha condiviso le sue preoccupazioni con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, mettendo in discussione l’autenticità del legame trae Javier.>> “Inquilini, subito in salone”., Lorenzo e Jessica informano la casa: facce tese, poi la gioiaCon il passare del tempo,e Shaila Gatta hanno iniziato a condividere le perplessità di Zeudi riguardo al comportamento di