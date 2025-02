Ilrestodelcarlino.it - Le granata puntano alla Serie C. Poker delle Original Celtic

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Col pareggio a reti bianche conquistato a Forlì contro l’Union Sammarinese (14), la Reggiana (24, nella foto) centra con due turni d’anticipo l’approdoseconda fase di Eccellenza femminile, che vedrà affrontarsi le prime 4 del girone a caccia della promozione inC. Una gara altalenante, quella disputata in Romagna, con qualche rammarico per un paio di occasioni non sfruttate.issimo esterno, invece, per leBhoys (23), che travolgono 5-1 il fanalino Fraore (0) con reti di Mesoraca, Pagani, Vioni, Maini e Ferrari: stasera alle 20,30, peraltro, va in scena il recupero tutto reggiano e, con un pari, lesarebbero certe di un posto nella suddetta seconda fase, mentre la Reggiana mira a tornare in vetta, scavalcando una Imolese che ha ora una lunghezza sulle ragazze di mister Bazzini.