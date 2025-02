Pisatoday.it - Le fratellanze artigiane e la nascita della democrazia in Toscana

Giovedì 27 febbraio appuntamento a Pisa alle ore 16:30 presso la Domus Mazziniana (in via d’Azeglio 14) per la presentazione del libro di Massimo Bianchi, “La Storia non inizia domani. La Fratellanza Artigiana ‘Giuseppe Garibaldi’ , tempiolivornese” (Angelo Pontecorboli editore).