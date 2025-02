Le falsità sul certificato di nascita e la cittadinanza di Barack Obama

Leggi su Open.online

In questi giorni, segnati dal dirompente ritorno dell’amministrazione repubblicana di Donald Trump, stanno tornando a circolare contenuti falsi, già smentiti in passato, contro i rappresentanti del Partito Democratico americano. Uno di questi è un’immagine che mostrerebbe il presunto falsodidi, diffusa per sostenere l’illegittimità della sua elezione, negando che sia realmente un cittadino americano.Per chi ha frettaè nato nelle Hawaii ed è cittadino americano dalla.Il documento che circola online è quello originale pubblicato nel 2011, ma “sbiancato”.Il documento era stato fornito dalle autorità delle Hawaii per smentire le accuse infondate contro.Le indagini di uno sceriffo non hanno smentito ildi