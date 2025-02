Game-experience.it - Le esclusive Xbox anche su PS5 e Switch sono un bene per gli utenti e gli sviluppatori

L’apertura di Microsoft verso un approccio multipiattaforma è ormai una realtà consolidata. Dopo anni di, la casa di Redmond ha deciso di portare alcuni dei suoi titoli di puntasu PS5 e Nintendo, creando un ecosistema più inclusivo per giocatori e. Secondo Craig Duncan, capo diGame Studios, questa strategia non solo aumenta la portata dei giochi, ma èvantaggiosa per gli studi di sviluppo, che posraggiungere un pubblico più ampio e garantire una maggiore longevità ai propri titoli.Le dichiarazioni di Duncan e Phil Spencer sottolineano come limitare i giochi a una sola piattaforma non sia un vantaggio per nessuno. “Non aiuta i titoli stessi,” ha affermato Spencer, ribadendo che ogni sviluppatore spera che il proprio gioco possa essere giocato dal maggior numero possibile di persone.