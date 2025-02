Napolitoday.it - Le donne di Napoli in miseria e in nobiltà: Palazzo Reale e quartieri spagnoli

Leggi su Napolitoday.it

Approfittiamo dell'ingresso gratuito nei musei, per l'iniziativa #domenicaalmuseo, per visitare ildi. Percorreremo un itinerario dedicato alleche hanno fatto la storia di.Tra queste, molte regine: alcune hanno indossato la corona, altre invece, pur non avendo.