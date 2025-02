Lettera43.it - Le condizioni di Papa Francesco: «Lieve miglioramento, polmonite sotto controllo»

Leggi su Lettera43.it

Segnali diper. Secondo il bollettino medico diffuso dal Vaticano, «lecliniche del Santo Padre nelle ultime 24 ore hanno mostrato un ulteriore,». L’insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi «si è risolta, mentre la Tac toracica effettuata ieri sera ha confermato una normale evoluzione del quadro polmonare».Il bollettino: «Lasta seguendo la normale evoluzione di una persona che riceve la terapia»Fonti vaticane hanno spiegato che lasta seguendo «la normale evoluzione in una persona che riceve una terapia», come evidenziato dalla Tac toracica. Per la prima volta il bollettino medico ufficiale cita la «fisioterapia respiratoria», che ilaveva già iniziato nei giorni precedenti. Questo trattamento, affermano le stesse fonti, è parte del percorso terapeutico volto a migliorare la funzione polmonare di