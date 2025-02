Ilfoglio.it - Le città devono abbattere muri e reticolati. Storie dalla "piccola Berlino"

Leggi su Ilfoglio.it

Sulla Germania divisa si esercitò lo spirito di François Mauriac, “L’amo a tal punto che sono proprio contento che ce ne siano due”. A cose fatte, Giulio Andreotti copiò: “Amo talmente la Germania che ne preferivo due”. Ora i tedeschi hanno voluto confermare di preferirne due. Tanto più caro dobbiamo tenerci lo scambio della “”, fra Nova Gorica e Gorizia, e far che duri. Per durare, lebuttar giù ie i, conservarne solo un pezzetto alla memoria, e insieme assicurarsi una stanza tutta per sé. Il filo spinato era corso perfino dentro i cimiteri di paese, segnando un confine fra i morti di là e di qua, a casaccio. A volte, per non girarci attorno, aveva tagliato in due la stessa tomba e il morto che avrebbe dovuto riposarci: come per la Catarina nata nell’Impero d’Austria-Ungheria, 1857, morta nel Regno d’Italia, 1934.