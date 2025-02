Ilfattoquotidiano.it - Le carceri minorili sono allo sbando. E c’è chi se ne vanta

Visitare un carcere è sempre un’esperienza dolente. Visitare un carcere minorile lo è ancora di più, in quanto recluse dietro quelle mura ci si imbatte in una giovinezza, in un’esplosione di vita, in una pienezza di futuro e di speranza che si avvertono drammaticamente come interrotte, spezzate, mortificate, piangenti.appena rientrata da una visita a un istituto penale per minorenni e l’angoscia di quelle esistenze adolescenti mi è rimasta, come ogni volta, appiccicata addosso.Visitare un carcere minorile è sempre un’esperienza dolente, ma in questa fase storica lo è assai più del solito. Non dirò di che carcere si trattava: il problema è prima di tutto sistemico e riguarda l’intera detenzione dei giovani oggi in Italia. Camminando per i corridoi scrostati e luridi, si vedevano nelle celle i lerci materassi di gommapiuma accatastati sugli altri letti, cosicché la sera si potessero buttare a terra per far sdraiare quei ragazzi aggiuntivi che non avevano trovato posto nelle brande ordinarie.