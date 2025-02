Anteprima24.it - Le altre di C, Taranto-Crotone rinviata a data da destinarsi: Turris regolarmente in campo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNon c’è davvero pace per il girone C di Serie C che sta vivendo una situazione a dir poco travagliata già dalla scorsa estate, complice le situazioni societarie difficili di. La vicenda di entrambe le squadre, in un modo o nell’altro sembra essere alle battute finali con il Tribunale Federale Nazionale (8-9 marzo) che a breve dovrà esprimersi circa il rispetto o meno della fondamentale scadenza dello scorso 17 febbraio per sanare una serie di inadempienze amministrative, pena la possibile esclusione dal campionato e la conseguente cancellazione di tutti i risultati conseguiti sul. Non sembrano esserci segnali positivi per ilalla quale la Covisoc ha notificato l’avviso di conclusioni delle indagini e per tale ragione la Lega Pro ha optato per il rinvio della gara