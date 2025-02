Amica.it - Le acconciature con trecce più belle delle sfilate

Leggi su Amica.it

Dopo aver visto leconpiùdello street style, ora è il turnoA/I 2024-2025. Gli hairlook intrecciatipasserelle sono elaborati, chic, sofisticati e scenografici.Qualche esempio? LaPointe rispolvera le boxer braids, declinandole in una versione quasi rétro, mentretribali, riga centrale e baby hair definiscono ledi Etro. L’hairlook di GCDS è caratterizzato da uno sciolto wavy con riga centrale e una treccina; contemporaneamente Antonio Marras propone un’acconciatura suddivisa in due parti: una intrecciata aderente alla testa, a fermare la pettinatura come un nastro, e una sciolta in movimento. Nel video di Amica.it, si scopre anche l’hairlook intrecciato di Emporio Armani. GUARDA LE FOTOcapelli 2025: modernealla Pippi Calzelunghe Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA LeconpiùAmica.