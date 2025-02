Sport.quotidiano.net - Lazio, Zaccagni: "Mister mi lascia libertà in campo. La Nazionale? È sempre un obiettivo"

Roma 26 febbraio 2025 – L'eliminazione in Coppa Italia avrà sicuramente raffreddato gli animi in casa laziale, ma non per questo la stagione è da buttare. Al contrario i capitolini stanno volando in campionato, in piena lotta per la Champions League, mentre in Europa League sono considerati da molti come una delle squadre da battere, dopo una super fase a campionato. Dopo gli addii di Ciro Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto in estate non c'è dubbio: il volto del nuovo ciclo biancoceleste si chiama Mattia. La sua promozione a capitano, insieme alla maglia numero 10 ne avevano incoronato il ruolo di protagonista già durante il ritiro estivo della squadra e nella stagione fin qui non ha disatteso le aspettative. Un campionato eccellente per la squadra, che ha esaltato anche le qualità del singolo.