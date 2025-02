Romadailynews.it - Lazio: Rocca, da Regione soluzione per garantire futuro cinema

Il presidente della, Francesco, ha annunciato oggi su Il Messaggero unache garantisce unbrillante per ideldopo aver ascoltato attentamente tutte le parti coinvolte. Il piano di sostegno e rilancio si protrarrà per i prossimi anni e include premialità legate alla cubatura, finanziamenti per ammodernare le strutture e campagne di promozione per riportare il pubblico nelle sale. Inoltre, viene vietata qualsiasi trasformazione futura delle strutturetografiche.“Nel corso degli ultimi anni, abbiamo affrontato periodi di difficoltà senza precedenti. La pandemia ha rivoluzionato le nostre abitudini e ha avuto un impatto significativo sul mondotografico.Le saletografiche vuote e la crescente popolarità delle piattaforme di streaming hanno messo a dura prova l’industriatografica.