Iltempo.it - Lazio, il presidente Rocca: "Ora trovare le risorse per la Roma-Latina"

È arrivato il momento del Consorzio industriale del: "entro il 31 marzo lo definiremo con una proposta di legge". Lo ha detto ildella Regione, Francesco, in occasione della presentazione del piano industriale delcon Unindustria. Per ora solo le province die Frosinone ne fanno parte ed è commissariato: "Deve essere uno strumento per la crescita delle imprese e coinvolgere tutti i territori, a partire da quelli ora esclusi - ha spiegato-. Non può essere bloccato dalle poltrone, deve essere una questione di visione. Vogliamo che ci sia un confronto serrato, aspro se necessario, con le amministrazioni locali e che nessuno si senta escluso. Deve essere uno strumento rigenerato, a servizio della politica industriale e per lo sviluppo e non a servizio della politica".