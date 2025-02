Romadailynews.it - Lazio: Biazzo (Unindustria), con piano industriale attrarre investimenti per sviluppo

Il presidente di, Giuseppe, insieme al presidente della Regione, Francesco Rocca, ha presentato ildelpresso la sede della giunta regionale a Roma.ha sottolineato l’importanza delnelnuoviper accelerare lodella regione. Il, composto da 80 schede, è considerato una grandissima opportunità e i primi tavoli di lavoro sono già stati avviati.Secondo, il coinvolgimento dei ministeri chiave è indispensabile per il successo del. Le aree industriali sono viste come luoghi che creano ricchezza e misurano la crescita di un territorio.ha ribadito che uncredibile deve avere come priorità l’impresa, in quanto rappresenta il miglior meccanismo di inclusione sociale.