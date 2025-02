Lavrov | Ue incita Kiev continuare guerra

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.00 "Non possiamo considerare e non considereremo una tale opzione". Così il ministro degli Esteri russosul possibile schieramento di peacekeeper europei in Ucraina. "Nessuno ci ha consultato su tale questione", ha aggiuntoparlando in una conferenza stampa in Qatar. E ha attaccato l'Europa: i Paesi Ue stannondo l'Ucraina ail conflitto di fronte "ai cambiamenti negli equilibri politici". Critica in particolare Francia e Gran Bretagna,che aggravano conflitto "anziché sedarlo".