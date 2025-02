Feedpress.me - Lavrov: "Non c'è alcuna opzione di peacekeeping europeo in Ucraina". Incontro funzionari russi e Usa domani a Istanbul

Laa non sta prendendo in considerazioneper l’invio di forze dieuropee in. Lo dice il ministro degli Esteri Sergeisecondo le agenzie russe. «No, non possiamo prendere in considerazione nessuna», ha detto, rispondendo a una domanda sulla possibilità che siano inviate forze diin. embedpost id="2003930"ha.