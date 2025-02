Quifinanza.it - Lavoro precario e tempo determinato in aumento in Italia, cala la durata dei contratti

Secondo il report sul mercato delin, pubblicato dall’Istat il 25 febbraio 2025, i dati confermano la crescita dell’occupazione nel nostro Paese ma fanno luce anche su un sistema sempre piùe frammentato. Aumentano infatti ilamedia degli stessi e oltre 3 milioni di persone è costretta a fare più di unper arrivare a fine mese.Aumentano occupati e retribuzioni, ma cresce la precarietàL’incremento del numero di posizioni lavorative è stato spesso analizzato negli ultimi tempi e presentato come un segnale positivo, ma mettendo insieme più dati, nasconde una realtà meno rassicurante. Partendo dall’indagine Istat, per esempio, emerge che quasi il 20% dei lavoratori ha ricoperto più di una posizione nel corso del 2022 (percentuale in crescita di 2 punti percentuali rispetto al 2021).