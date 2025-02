Lavori sull’illuminazione a Passoscuro | istituita viabilità provvisoria

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 26 febbraio 2025 – Il Comune di Fiumicino informa che la Società Engie Servizi spa deve svolgeredi manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica della località di. Per poter permettere il regolare svolgimento delle operazioni saràla seguente disciplina di traffico, dal 26/02/202, dalle ore 06.00 alle ore 18.00 e fino a fine: restringimento di carreggiata, divieto di sosta e, qualora la situazione lo richieda, il senso unico alternato su Piazza Villacidro.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.