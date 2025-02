Lanazione.it - Lavori sulle autostrade, la mappa dei cantieri. Chiuso per 5 ore intero tratto della A1

Firenze, 26 febbraio 2025 –e chiusureToscana: ecco il piano deiper i prossimi giorni. Sulla A1 Milano-Napoli, perdi pavimentazione, dalla mezzanotte alle 5 di giovedì 27 febbraio saràilcompreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, verso Roma. L'area di servizio Chianti ovest sarà chiusa dalle 23 di mercoledì 26 alle 5 di giovedì 27 febbraio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello. Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22 di venerdì 28 febbraio alle 6 di sabato 1 marzo sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna (in alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Impruneta in entrata verso Roma, di Firenze Nord in uscita per chi proviene da Bologna).