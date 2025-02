Forlitoday.it - Lavori post alluvione, Lattuca attacca la società statale Sogesid: "Non sta realizzando i progetti"

Leggi su Forlitoday.it

Per riuscire a fare in fretta inecessari a mettere in cantiere gli interventi già finanziati per 55,9 milioni di euro sui fiumi forlivesi, la Struttura commissariale guidata ora da Fabrizio Curcio (e prima dal generale Francesco Paolo Figliuolo), l'Agenzia regionale per la sicurezza.