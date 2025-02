Reggiotoday.it - Lavori nel sito del Musaba, Hiske Maas non è soddisfatta: "Fatti male, brutti e poco sicuri"

Leggi su Reggiotoday.it

Sta per concludersi l'intervento di messa in sicurezza deldel, parco e laboratorio artistico creato dagli artisti Nik Spatari ea Mammola, ma non si smorza la protesta della presidente, che ha nuovamente attaccato il Comune per l'edie.