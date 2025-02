Inter-news.it - Lautaro Martinez, riapertura indagine per presunta bestemmia? No, verità è un’altra! – SI

Leggi su Inter-news.it

e laal termine di Juventus-Inter, match terminato 1-0 per i bianconeri: a differenza di quanto emerso nelle ultime ore, non è stata riaperta un’da parte della FIGC sul tema.IL PUNTO –non ha disputato neanche un minuto della sfida vinta dall’Inter contro la Lazio, nei quarti di finale di Coppa Italia. L’argentino, al di fuori del campo, è ancora al centro dei dibattiti per lapronunciata al triplice fischio del match vinto dalla Juventus contro i nerazzurri per 1-0 nella penultima giornata di Serie A. Nel corso della giornata, infatti, si era paventata l’ipotesi che il Procuratore Federale Giuseppe Chinè avesse riaperto le indagini per accertare l’eventuale espressione blasfema del capitano dei meneghini contro i bianconeri.