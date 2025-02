Internews24.com - Lautaro Inter, c’è ancora il rischio squalifica per bestemmia? L’indiscrezione de Il Messaggero: «La FIGC ha aperto un’indagine…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, c’èilperde Il: «Lahaun’indagine.» Le ultime sulla situazioneSecondo quanto riporta l’edizione odierna de Il, lacontinua ad analizzare la questione relativa alla probabilediMartinez, per una presuntanel post JuvePER- «Altro che caso chiuso.rischialaper la presuntapronunciata al termine della partita persa contro la Juve. Il giudice sportivo non si è pronunciato in assenza di prove ma la procura federale haun’indagine e dopo 10 giorni, pochi lo sanno, èin corso. Al momento a via Campania hanno ricevuto solo un video con il labiale, ma è caccia all’audio (esistente) per capire se Martinez dice “Zio” o “Dio”.