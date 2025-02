Anteprima24.it - Lautaro e la presunta bestemmia: la Figc apre un’inchiesta, si cerca l’audio

Tempo di lettura: < 1 minutoLaha ufficialmente riaperto il casoMartinez dopo Juventus-Inter, gara in cui l’attaccante nerazzurro avrebbe pronunciato una. Inizialmente non era stato trovato alcun audio a confermare l’episodio, ma adesso la procura federale ha deciso di approfondire,ndoper recuperare la registrazione incriminata.Sui social i tifosi azzurri non la prendono bene: “Sempre la stessa storia. Si svegliano tardi, e guarda casopotrà giocare contro di noi. Poi magari lo squalificano per una gara meno importante. Assurdo”. L’ironia amara riflette il sentimento diffuso tra i tifosi del Napoli: “Questi ci prendono in giro. Riaprono un caso che era lampante, ma annunciano tempi lunghi.verrà squalificato per il Trofeo Birra Moretti”.