Lautaro e la bestemmia | il procuratore federale Chinè sta cercando l’audio Gazzetta

Martinez ancora sotto la lente d’ingrandimento della procura Figc. Secondo quanto riporta la, ilGiuseppe Chiné stadella presunta. Infatti, l’attaccante dell’Inter al termine della partita contro la Juventus persa per 1-0 avrebbe urlato unadi cui però manca il sonoro.La procura Figc cercadelladiSullasi legge:Al momento a Via Campania hanno ricevuto solamente il video con il labiale, ma il pm Giuseppedeve avere la certezza chenon abbia mai pronunciato una frase simile. Da qui, la ricerca del. Un eventuale giudizio, comunque, non inciderà sulla sfida scudetto contro il Napoli di sabato prossimo. Questione di tempi: l’inchiesta ordinaria non prevede tempi brevi per questo tipo di cose.