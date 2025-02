Metropolitanmagazine.it - L’audio incriminato di Fedez a Corona: “La pu**ana ti ha querelato?”

Continua la saga che vede protagonisti Chiara Ferragni epiù Fabrizio. In attesa della nuova puntata di “Falsissimo”, il paparazzo pubblica un audio shock dove, di recente reduce da Sanremo, usa un pesante insulto nei confronti di una donna. In tantissimi insinuano che si tratti di Chiara Ferragni, ma ancora non è dato saperlo., audio shock contro una donna: è per Chiara Ferragni?Nonostante la puntata ancora non sia uscita,continua a pubblicare spezzoni di puntate inedite di “Falsissimo”. Durante Sanremo sembrava che il rapper fosse rinsavito e avesse capito con chi avesse a che fare (nel video pubblicato da Aledellagiusta si vede chiaramente il rapper che considera il paparazzo “infame”), ma pare essere già tornato il sereno tra i due.In due storie Instagram, pubblicate nella serata di ieri martedì 25 febbraio,mostra prima la reazione che ha avuto al momento della consegna della diffida.