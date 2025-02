Quotidiano.net - L'attrice Michelle Trachtenberg trovata morta nel suo appartamento a Manhattan

L'americanaè statanel suodi, che aveva 39 anni, aveva recitato in Gossip Girl e Buffy l'Ammazzavampiri. La causa della morte non e' stata rivelata. Nei mesi precedenti, l'aveva condiviso su Instagram foto che mostravano un aspetto visibilmente dimagrito e fragile, suscitando preoccupazione tra i follower. Lei pero' aveva assicurato di essere "felice e in salute".aveva cominciato a recitare da bambina; a tre anni era apparsa in spot pubblicitari e poco dopo era stata ingaggiata nel cast della serie di Nickelodeon The Adventures of Pete & Pete. A dieci anni aveva avuto il primo ruolo cinematografico in Harriet the Spy in cui recitava nella parte di una aspirante agente segreto al fianco di Rosie O'Donnell.