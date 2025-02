Lanazione.it - Latitante 53enne arrestato dalla polizia locale: deve scontare quasi 5 anni

La Spezia, 26 febbraio 2025 –: si tratta di un cinquantatreenne siciliano, trovato in possesso di una piccola quantità di hashish, durante un controllo nel quartiere Umbertino. L'uomo, privo di documenti identificativi, è stato accompagnato al Comando della municipale, dove è stato sottoposto a fotosegnalamento a cura della sezione digiudiziaria. Grazie alla collaborazione con la Questura della Spezia e alla consultazione della banca dati Sdi, è stato possibile risalire all'identità del soggetto, sul quale era pendente un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Messina. L'uomouna pena di 4e 11 mesi per reati quali furto in abitazione, evasione, furto aggravato e inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.