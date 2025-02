Laspunta.it - Latina, in consiglio comunale l’assessore Nasti non risponde sui bilanci di ABC. Ciolfi abbandona l’aula

“Per ben due votazioni sono stata costretta adrein assenza di spiegazioni a puntuali richieste di chiarimento all’assessora“. Così il capogruppo del M5S, Maria Grazia, dopo ilodierno.Quanto alle delibere sull’aggiornamento deiconsolidati 2022 e 2023 “Si sono rese necessarie – spiega – per la mancata approvazione deiconsuntivi di ABC nei tempi regolamentari. Il fatto più grave, però, risiede nell’aver approvato ilo consuntivo dell’azienda speciale senza preventiva approvazione del previsionale, circostanza che potrebbe riflettersi sulla legittimità del consuntivo di ABC e dunque dello stesso consolidato del Comune“.“A ciò si aggiunge il fatto che l’azienda opera in esercizio provvisorio, dato che non è stato messo nero su bianco in alcun documento, né l’assessora, pur sollecitata, ha chiarito da quanto tempo accade“.