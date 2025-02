Anteprima24.it - L’Associazione ‘Aglianico del Taburno’ festeggia la donna con un’asta benefica e un focus sul loro ruolo nel mondo del vino

Tempo di lettura: 2 minuti“Potenza gentile, il rosso per le donne”, è questo il titolo del convegno organizzato daldelin programma sabato 8 marzo alle ore 16:00 presso la sala consiliare del Comune di Torrecuso in occasione della Giornata Internazionale della. Non solo convegno ma al termine ci saràper sostenere i centri anti violenza della Provincia di Benevento. Ricordiamo chedelè un sodalizio che incide sull’intero areale dei 13 Comuni dove vengono coltivate appunto le uve aglianico a denominazione Docg.“L’evento – afferma Giampiero Rillo, Presidente deldel– sarà un’opportunità unica per esplorare e celebrare il legame simbolico e culturale tra ilrosso e l’universo femminile, attraverso una riflessione suldelle donne neldel, sulla sua storia, e sulle sue tradizioni.