Ilrestodelcarlino.it - L’assessore Latini torna al lavoro con le iniziative per l’8 marzo. “L’arresto? Pagina chiusa”

Ancona, 26 febbraio 2025 – In occasione della Giornata internazionale della donna la Mole Vanvitelliana si trasformerà in un punto d’incontro, informazione e confronto per le donne di ogni età, cultura e provenienza. L’iniziativa dell’8, promossa dall’assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con numerose associazioni del territorio, mira a valorizzare la comunità femminile locale e a promuovere reti di conoscenza e sostegno reciproco. L’evento, che si terrà dalle 16 alle 20, prevede un ricco programma di attività, tra cui mostre espositive di artisti locali, momenti di meditazione e percorsi di crescita personale, giochi di gruppo e angolo delle letture, dimostrazioni di difesa personale femminile, concerti e spettacoli musicali. Sarà inoltre disponibile uno spazio dedicato ai bambini, gestito dall’Uisp Ancona, per permettere alle mamme di partecipare alle diversein tranquillità.