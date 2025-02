Casertanews.it - Lascia l'auto in divieto di sosta, ostacola i vigili del fuoco e viene denunciata

Leggi su Casertanews.it

In occasione dei servizi di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha denunciato 2 persone, una donna di 61 anni per interruzione di pubblico servizio e un uomo di 24 anni per la violazione deldi ritorno nel comune di Caserta.Poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti.