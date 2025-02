Sport.quotidiano.net - L’Arezzo ora attacca a tutto campo. Bucchi ha il calendario in discesa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Premessa doverosa: alserviva come il pane una serata come quella di Rimini. Se sarà il punto di svolta per il finale di stagione lo capiremo nelle prossime settimane, ma intanto il successo in Romagna è un bel toccasana per il morale e per l’autostima di un gruppo che nel 2025 si stava avvitando in una spirale negativa che sembrava senza fine. Il Cavallino è tornato a vincere dopo un mese e mezzo. La classifica rimane ancora migliorabile, ma intanto la priorità era mettere un punto alla crisi di risultati. Quello che fa ben sperare, al di là dei tre punti, è l’atteggiamento. Il modo in cui la squadra ha interpretato la partita. E qui entra in scena. Allo stadio Neri si è vistoche vuole lui: aggressivo, coraggioso e sopracon una mentalità vincente. Il tecnico ha proposto un assetto ha trazione molto offensiva con un solo mediano (Damiani) e 5 giocatori offensivi tutti insieme, piazzando Guccione a fare il regista davanti alla difesa, Capello mezz’ala e il tridente con Pattarello e Tavernelli ai lati di Ravasio.