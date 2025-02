Ilrestodelcarlino.it - L’appello dei direttori del Festival: "Lo Stato salvi i Mutoid anziché cacciarli"

Sono arrivati qui a Santarcangelo nell’estate del 1990 chiamati dal, per esibirsi con uno spettacolo. Da allora Santarcangelo è diventata la casa dei. E ora che gli artisti rischiano lo sfratto, dopo la sentenza del Consiglio diche (accogliendo il ricorso di un vicino di casa) ha dichiarato "abusive" le loro abitazioni, è proprio ildi Santarcangelo dei teatri a lanciare un appello per "salvare Mutonia". Lo fa con una lettera aperta, firmata da tutti iartistici che si sono succeduti al timone della manifestazione (da Antonio Attisani a Roberto Bacci, da Silvio Castiglioni a Olivier Bouin, da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò a Ermanna Montanari, da Eva Neklyaeva all’attuale Tomasz Kire?czuk, per citarne alcuni). "Mutonia – scrivono – è parte cruciale del patrimonio culturale di Santarcangelo della sua comunità.